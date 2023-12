Com diminuição de linhas e evasão de passageiros, oito estações rodoviárias do Rio Grande do Sul encerraram suas atividades em 2023, conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Destas, cinco estão na Região Norte: Espumoso, Gramado dos Loureiros, Novo Machado, Redentora e Ronda Alta.