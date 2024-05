Passo Fundo, no norte gaúcho, registrou temperatura mínima de 5,4ºC neste sábado (25), entre as 6h e 8h, conforme estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No domingo (26), o tempo fica firme, com sol entre nuvens, e os termômetros ficam entre 4ºC e 13ºC.