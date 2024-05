O fim de semana será de virada no tempo no Rio Grande do Sul. No sábado (25), a instabilidade que estava no território gaúcho se afasta e o tempo volta a ficar firme em todas as regiões. Na Serra, nos Vales, na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, e no Litoral, pode garoar ao longo do dia. Destaque também para previsão de geada ao amanhecer na Fronteira Oeste e na Campanha. Com o deslocamento da frente fria, uma massa de ar polar avança em sua retaguarda provocando queda de temperatura no Estado. No domingo (26), o tempo será bastante semelhante, com sol em quase todas as áreas, com exceção do Litoral Norte, onde chove, com baixa intensidade.