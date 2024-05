A chuva que causou estragos e deixou mortos nas regiões Central, Serra e Metropolitana do RS chegou aos municípios do norte gaúcho nesta quarta-feira (1º). Em Passo Fundo, um temporal escureceu o céu da cidade por volta das 11h30min. Até as 12h50min, não havia registro de desalojados ou pedidos de ajuda, conforme o Corpo de Bombeiros.