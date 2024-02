Construído entre as décadas de 1920 e 1930, o prédio localizado na esquina da Avenida Brasil com a Rua Capitão Eleutério, no centro de Passo Fundo, é alvo de um impasse jurídico. Uma decisão da 1ª Vara Cível de Passo Fundo, concedida pela juíza Rossana Gelain, determinou a interrupção da demolição do imóvel.