Cerca de 9.500 metros quadrados de mata nativa foram destruídos no município de Liberato Salzano, dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP). O flagrante foi feito pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) na segunda-feira (15), em uma propriedade rural do município de 4,7 mil habitantes do norte gaúcho.