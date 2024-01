Após um mês de buscas e tentativas de pagamento de resgate, a família do bairro São José, em Passo Fundo, conseguiu reencontrar a pitbull de estimação Kira. A cachorra havia sido levada no dia 3 de dezembro e foi resgatada na sexta-feira (6), após a Polícia Civil receber uma ligação anônima com o paradeiro do animal.