Aos 34 anos, Joelize Friedrichs se tornou a primeira mulher brasileira habilitada para pilotar um Air Tractor AT-802, o maior avião agrícola do mundo. Natural de Não-Me-Toque, no norte do RS, ela trabalha na área há 12 anos e desde outubro integra a lista de 108 brasileiros habilitados a conduzir a máquina de 7,2 toneladas, sendo a única mulher.