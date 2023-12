Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (6), em Passo Fundo, no norte do Estado, por maus-tratos contra 16 cães, três gatos e três galinhas. O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, no bairro São José, constatou a situação em que os animais estavam vivendo.