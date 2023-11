Imprudências no trânsito, música alta, confusão e até atropelamentos são cenas que têm feito parte dos fins de semana dos moradores do loteamento Central Park, em Passo Fundo. Conforme relatos de quem vive por lá, motoqueiros e motoristas usam o local como ponto de encontro para ouvir som alto, "empinar" as motos e disputar rachas há pelo menos um ano.