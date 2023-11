Foi enterrado nesta tarde o corpo de Angellina Victoria Fontana de Godoy, três anos, que morreu após ter sido atropelada por um ônibus escolar em São José do Ouro, no norte do Estado. A morte foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (17), após a menina ficar internada por seis dias no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.