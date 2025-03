São Luiz renova com o técnico Pedro Iarley para a disputa da Série D 

Iarley assumiu o Rubro no dia 10 de fevereiro. Alex Frantz / Rádio Progresso Ijuí

O técnico Pedro Iarley seguirá no comando do São Luiz para a disputa da Série D do Brasileirão 2025. A renovação com o comandante foi anunciada pela direção do Rubro nesta sexta-feira (14).

O treinador assumiu o São Luiz em fevereiro e comandou a equipe em seis jogos. Na ocasião, Iarley livrou o time de Ijuí do quadrangular do rebaixamento no Gauchão e classificou para a Taça Farroupilha, na qual perdeu a final para o Ypiranga.

A estreia do Rubro na competição está prevista para acontecer no dia 13 de abril, quando recebe o Azuriz, no Estádio 19 de Outubro.

