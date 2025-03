Passo Fundo confirma contratação de zagueiro para a disputa da Divisão de Acesso 

O Passo Fundo continua o trabalho de montagem do elenco para a disputa da Divisão de Acesso 2025 . Nesta quinta-feira (27), o clube confirmou a contratação do zagueiro Bruno Miguel .

O jogador está no Catanduva, jogando no Paulistão Série A3. No início deste ano, ele jogou pelo Brasil de Pelotas, no Campeonato Gaúcho. Com 28 anos, esta será a sua primeira vez na Divisão de Acesso.