O bom trabalho de Thiago Carvalho à frente do Ypiranga pode ser coroado neste sábado (5), com o acesso à Série B do Brasileirão. O técnico chegou ao Colosso da Lagoa em fevereiro, com a missão de evitar a queda do time no Campeonato Gaúcho. Agora, o foco é outro: colocar o Canarinho aonde nenhum outro treinador conseguiu.