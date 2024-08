O Ypiranga terminou a fase classificatória da Série C com uma derrota. Depois de sair na frente, o Canarinho levou a virada e foi superado pelo Athletic por 3 a 1, neste sábado (24). Com os resultados paralelos, garantiu a sexta colocação da competição, com 31 pontos, e ficou no Grupo C do quadrangular.