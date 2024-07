Adversário definido Notícia

Passo Fundo vence na última rodada e enfrentará o Lajeadense nas quartas de final da Divisão de Acesso

Na última rodada da fase de grupos, com o time misto, o Tricolor ganhou do Cruzeiro, em Cachoeirinha. No mata-mata, irá enfrentar a equipe do Vale do Taquari. A primeira partida será fora de casa e a volta no Vermelhão da Serra

10/07/2024 - 17h31min