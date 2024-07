O Atlântico conquistou uma vitória importante neste sábado (13) e retornou às primeiras colocações da Liga Nacional de Futsal (LNF). Depois de sair perdendo, o Galo virou o placar e superou o Joaçaba por 6 a 2, em Santa Catarina. Com o resultado, retorna para a quarta posição da competição, com 31 pontos — cinco atrás do líder Magnus, que tem um jogo a mais.