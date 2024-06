O União Frederiquense deixou escapar mais uma vitória na Divisão de Acesso. Nesta quarta-feira (5), o Leão da Colina sofreu gol nos acréscimos e empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, em Frederico Westphalen. Com o resultado, o Tricolor chega aos sete pontos e pula para a quinta colocação do Grupo A, enquanto o adversário está em último, com quatro.