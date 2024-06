Ainda na zona de classificação da Divisão de Acesso, o Passo Fundo passa por um momento delicado na competição após quatro rodadas sem vencer. O clube buscará retomar o ritmo do início do torneio — quando chegou a estar na liderança — no confronto contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, realizado neste domingo (23), às 15h.