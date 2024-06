O União Frederiquense tem uma baixa para a sequência da temporada. O clube anunciou nesta terça-feira (28) que o meio-campista Germano não fará mais parte do elenco Tricolor para a disputa da Divisão de Acesso — torneio que deve ser retomado no próximo domingo, após mais de um mês de paralisação por conta da chuva intensa que atingiu o Rio Grande do Sul em maio.