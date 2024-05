Há 13 dias sem entrar em campo, o elenco do Ypiranga segue a rotina de treinamentos no Estádio Colosso da Lagoa. A última partida oficial do Canarinho ocorreu no dia 1º de maio, quando venceu o Athletico-PR por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. Desde lá, há indefinição de quando será o próximo compromisso.