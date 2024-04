Desde terça-feira (9), GZH publica uma série de reportagens para mostrar como foi a pré-temporada dos 16 clubes que disputarão duas vagas para a elite do futebol gaúcho do próximo ano. A Divisão de Acesso 2024 começa no sábado (13), e as equipes estão na reta final de preparação para a estreia na competição.