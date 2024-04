Depois de 230 dias, uma das competições mais tradicionais do futebol gaúcho está de volta. A popular Divisão de Acesso, desde 2021 denominada Gauchão Série A2 pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), se inicia neste final de semana. Dezesseis times do Interior, de 15 cidades diferentes, jogarão tudo por duas vagas no Gauchão do próximo ano.