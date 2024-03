Thiago Carvalho define como positiva a resposta da equipe até agora sob o seu comando. Ele completou um mês na casamata do Ypiranga no início do mês. O Canarinho inicia nesta segunda-feira (18), a preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas antes disso o treinador avaliou o trabalho que vem sendo feito.