A Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) divulgou, na sexta-feira (15), a tabela de jogos da primeira fase da Série Ouro. As partidas começam no dia 13 de abril. A estreia do Atlântico será contra o Jaguari, às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.