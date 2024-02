A situação do Ypiranga no Gauchão é muito delicada, mas depois do início da 10ª rodada, o clube pode ganhar um fôlego. Isso acontece porque o Avenida, adversário direto na briga pelo rebaixamento, perdeu para o Caxias por 2 a 0. Desta forma, se o Canarinho não perder para o Santa Cruz na segunda-feira (26), chegará na última rodada fora do Z-2.