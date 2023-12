Se na partida de ida da semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF) o Atlântico desempenhou o papel de melhor visitante da competição, nesta segunda-feira (4), confirmou que também é o melhor mandante. Com a vitória por 6 a 1 diante do Cascavel, a equipe de Erechim chegou à 10ª vitória conquistada no Caldeirão do Galo.