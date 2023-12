Neste domingo (17), torcedores do Atlântico em Erechim, no Rio Grande do Sul e em Toledo, no Paraná, ecoaram o grito de "é campeão", que estava entalado na garganta há, pelo menos, 18 anos. Após três vice-campeonatos (2005, 2018 e 2022), o time gaúcho conquistou o título inédito da Liga Nacional de Futsal (LNF), ao vencer o Joinville por 2 a 1.