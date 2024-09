O Atlântico encerrou a fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF) com vitória neste sábado (7). O Galo goleou o Esporte Futuro por 5 a 1 e, com isso, confirmou a quarta colocação da competição com 49 pontos. Os paraenses, por sua vez, mesmo com a derrota, fugiram do rebaixamento e garantiram a permanência na próxima edição.