Merendeiras de escolas estaduais de Passo Fundo protestam após três meses de salários atrasados

Merendeiras que trabalham em escolas estaduais de Passo Fundo , no norte gaúcho, protestaram na manhã desta quarta-feira (29) em frente a 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) devido a atrasos do pagamento de salários e benefícios.

Mais de 30 profissionais afirmam que não recebem desde novembro de 2024 . O pagamento de outros benefícios, como 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), também está atrasado.

A empresa responsável pelas contratações das merendeiras é a M Serviços de Terceirização, com sede em Porto Alegre, que afirma que encerrou o contrato com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Já a Seduc, em contato com a reportagem, informou que os créditos foram depositados em juízo na última terça-feira (28).