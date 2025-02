Com aparelhos de ar-condicionado, escolas municipais de Passo Fundo mantêm volta às aulas em 17 de fevereiro

Diferente das escolas estaduais, as instituições municipais de Passo Fundo mantiveram a volta às aulas nesta segunda-feira (10) , com a retomada dos professores para atividades internas e planejamento pedagógico. O retorno dos alunos está previsto para a próxima segunda, 17 de fevereiro .

A retomada foi confirmada pela Secretaria de Educação (SME) após análise das condições e infraestrutura escolares , que possibilitam que as instituições tenham ambientes frescos ou com ar-condicionados durante a onda de calor .

Nas escolas estaduais, a retomada foi suspensa até segunda (17) após liminar da Justiça que atendeu a pedido do Cpers. O argumento do sindicato dos professores é que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo. O governo do Estado informou que vai recorrer da decisão.