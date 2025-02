Proibição de celulares, calor e turno integral marcam a volta às aulas em Passo Fundo

O início do ano letivo na manhã desta quinta-feira (13) trouxe mudanças e desafios para estudantes e educadores das escolas estaduais. Cerca de 16 mil alunos voltaram às 39 instituições estaduais de Passo Fundo, no norte gaúcho.

Em meio ao calor, a implementação de novas regras, como a proibição do uso de celulares nas salas de aula, e a adoção do turno integral na Escola Estadual Monteiro Lobato, o primeiro dia de aula nas escolas estaduais foi um misto de expectativas e adaptação.

Em Passo Fundo, alunos de algumas das maiores escolas estaduais como o Colégio Fagundes dos Reis e a Escola Nicolau de Araújo Vergueiro (Eenav), retornaram às aulas com entusiasmo, mas também preocupação com o calor intenso e as mudanças no ambiente escolar.

— Na nossa sala tem dois ventiladores de teto, o que ajuda um pouco, mas o calor ainda é forte — comentou Paulo Henrique Facchi, 16 anos, aluno do 2º ano do ensino médio do Colégio Fagundes dos Reis.

— Não gostamos muito da proibição, porque usamos o celular para pesquisa e estudos, não apenas para passar o tempo — completou Matheus Pimentel, da mesma idade e ano.

O Colégio Fagundes dos Reis tem hoje cerca de 1,2 mil alunos, segundo a diretora Taís Nara Ribeiro.

— O começo de um ano letivo sempre nos traz grandes expectativas e desafios, especialmente por se tratar de uma escola grande — disse.

No Eenav, que tem cerca de 1,3 mil alunos, Luana Duarte Grando, Anahy Paiva e Sofia Canabarro, todas com 15 anos, estavam ansiosas para começar o 1º ano do ensino médio.

— Estamos tranquilas, apesar de ser algo novo para nós. Vamos começar no curso de magistério e queremos nos desenvolver em várias áreas — disse Luana.

Sobre a proibição dos celulares, Anahy argumenta que a falta do aparelho ajuda na concentração, mas em casos de necessidade de contato com a família, a ausência pode ser um obstáculo.

— Para o magistério, o celular seria útil para pesquisas — completou Sofia.

Ensino Integral na Escola Monteiro Lobato

Um dos destaques deste início de ano letivo em Passo Fundo é a implementação do turno integral na Escola Estadual Monteiro Lobato. Com cerca de 400 alunos, a escola é a quarta do município a adotar o modelo de ensino.

— O desafio é grande pois estamos aprendendo a lidar com esse novo modelo, mas temos uma expectativa positiva em relação ao engajamento dos alunos como protagonistas desse processo — disse a diretora Scheila do Prado da Silva.

Com a implementação do turno integral, os estudantes ficam na escola durante todo o dia, inclusive para o almoço. Agora, a escola trabalha para ajustar a infraestrutura, como aparelhos de ar-condicionado nas salas e bebedouros com água gelada.