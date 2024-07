11 reformas concluídas Notícia

Duas escolas estaduais de Passo Fundo aguardam o início de obras previstas no programa Lição de Casa

Há um ano, 13 instituições da cidade foram escolhidas para passar por reformas através de iniciativa do governo do RS. Previsão era que trabalhos fossem concluídos até o fim do primeiro semestre

04/07/2024 - 05h00min Atualizada em 04/07/2024 - 05h00min