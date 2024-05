Separadas por 130 quilômetros, duas cidades do norte gaúcho estão nos extremos das taxas regionais de alfabetização. Lagoa dos Três Cantos, com 1,7 mil habitantes, é a cidade com o maior índice: 98,61% da população sabe ler e escrever. O município aparece também no 18° lugar entre os 20 melhores em todo o país. Do outro lado está Lajeado do Bugre, de 2,6 mil habitantes e 87,99% da população alfabetizada — percentual abaixo da média estadual, de 96,89%.