Garro revela como Corinthians é visto na Argentina: 'Muito conhecido pela paixão

O meia Rodrigo Garro foi um dos grandes destaques do Corinthians na temporada. O argentino foi contratado no começo do ano e não demorou para se identificar com o clube alvinegro. Ao longo de 2024, o jogador contabilizou 62 partidas, com 13 gols marcados e 14 assistências distribuídas para os companheiros. Elogiado por torcedores, o meia garante que já conhecia a torcida corintiana e revelou como o clube é visto na Argentina.

"Sabia da dimensão. Na Argentina, o Corinthians é muito conhecido por como se vive, pela paixão. É uma coisa incrível. Uma loucura como as pessoas vivem o Corinthians. Feliz de pertencer a isso", disse Garro em entrevista à ESPN.

O jogador pensa em se tornar um ídolo do Corinthians. Mas sabe que o caminho para esse objetivo é mais longo, e que a conquista de títulos é fundamental. "Para mim é um orgulho o carinho das pessoas. Creio que para chegar a ser um grande ídolo do clube eu tenho que trabalhar mais, ganhar títulos, conquistar coisas", afirmou Garro que acredita ter feito a sua parte até aqui.

"Creio que o Corinthians e os torcedores se sentiram representados pela minha maneira de viver o futebol. Para mim, o futebol é o esporte mais lindo do mundo, e trato de viver com essa paixão, essa energia. E as pessoas do Corinthians têm uma energia incrível. Creio que juntos fizemos uma boa equipe", complementou.