Para os estudantes da Escola Municipal Milton Alvez de Souza, de Sarandi, no norte gaúcho, estudar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia se tornou algo maior do que cumprir o currículo escolar: desde o ano passado, 21 estudantes do 8º ano estabeleceram contato com refugiados da Ucrânia na Polônia através de cartas.