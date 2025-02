Gasolina aumenta e chega a R$ 6,39 nos postos de Passo Fundo

Os postos de combustíveis de Passo Fundo, no norte gaúcho, já reajustaram o valor da gasolina neste sábado (1º). A variação foi de cerca de R$ 0,20 , conforme já previam os empresários.

Com isso, na maioria dos postos, o litro do combustível comum é encontrado a R$ 6,39 . Até essa sexta-feira (31), o preço variava entre R$ 5,89 e R$ 6,24.

O aumento aconteceu por causa do reajuste anual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) . Aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o reajuste vale para todo o país.

Na gasolina e no etanol, a alíquota, que é fixa, subiu de R$ 1,37 para R$ 1,47. Para diesel e biodiesel, passou de R$ 1,06 para R$ 1,12, aumento de R$ 0,06.

— A situação está crítica, porque a gente depende do carro no dia a dia, para o trabalho, para levar a família, acaba pesando muito no bolso — disse o autônomo Alexandro pereira da Silva.