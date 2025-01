Projeção é que preço da gasolina em Passo Fundo aumente R$ 0,20 com reajuste do ICMS

Preço da gasolina mais baixo encontrado em Passo Fundo nesta sexta-feira (31) foi de R$ 5,89 no bairro Vera Cruz. Eduarda Costa / Agencia RBS

Os postos de combustíveis de Passo Fundo, no norte do Estado, já se preparam para aplicar o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) previsto para este sábado (1º). A reportagem de GZH apurou que o aumento deve chegar a R$ 0,20 na gasolina em Passo Fundo, em previsão dos gerentes de postos de combustíveis.

Até a manhã desta sexta-feira (31), o valor do litro da gasolina oscilava entre R$ 5,89 e R$ 6,24. O preço mais baixo foi de R$ 5,89 no bairro Vera Cruz. Outros dois cobravam R$ 5,99 no Centro e na Vila Industrial de Passo Fundo. Porém, em alguns postos, o valor podia chegar aos R$ 5,79 com aplicação de descontos de fidelidade ou pagamento a vista.

Na bomba mais barata da cidade, o gerente da unidade, Alexandro Dias, relatou que o valor atualizado deve ser informado aos postos no sábado e repassado ao consumidor até a segunda-feira (3).

Leia Mais Qual será o aumento da gasolina com o reajuste do ICMS

— Ainda não temos informações de quanto vai ser o acréscimo. Protejamos R$ 0,20, mas só saberemos quando for repassado para a gente. Mas, até segunda, isso já deve estar sendo cobrado aos clientes.

Em outro posto, do bairro Boqueirão, o gerente Elton Stibuks já havia sido informado sobre o custo do aumento no diesel, entre R$ 0,23 e R$ 0,25. Por lá, os novos valores também não haviam sido repassado às bombas.

Quem sente no bolso

Motoristas procuraram abastecer antes do acréscimo do valor. Eduarda Costa / Agencia RBS

A movimentação nos postos de gasolina era tranquila na manhã desta sexta-feira. Em um dos estabelecimentos, o motorista de aplicativo Lucas Martins procurava pelo menor preço para encher o tanque:

— Para quem trabalha dirigindo, qualquer centavo faz diferença. Mas ainda bem que aqui na cidade ainda não teve aumento, então vamos rodar mais um pouco com o preço antigo.

Rumo ao litoral, o funcionário público Edelmir Rocha também ansiava por pagar mais caro na gasolina. Ele e a família aproveitaram para abastecer antes para curtir as férias em Tramandaí.

— Talvez a gente encontre as bombas já mais caras lá na região de Porto Alegre, então enchi o tanque antes de sair para economizar um pouco — disse.

No Estado

Conforme a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro custava, em média, R$ 6,03 na última semana.

Desde 2022 o imposto é fixo para todo o país. Neste ano, a alíquota passará de R$ 1,37 para R$ 1,47.