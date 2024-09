Multa chega a 25% Notícia

Mais de 11,5 mil veículos de Passo Fundo estão com o IPVA vencido e devem entrar em dívida ativa

Donos ficarão com o nome sujo se não pagarem o imposto até sexta-feira (6). Com todos os pagantes, cidade deve arrecadar R$ 123,5 milhões com tributo

04/09/2024 - 11h35min