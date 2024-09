Em menos de um mês Notícia

Linhas de crédito especiais e lançamentos: o que esperar da Construimóveis 2024

Maior feira de construção civil e mobiliário do norte gaúcho acontece em Passo Fundo no fim do mês. Evento vai abordar a transformação da cidade através da indústria da construção

01/09/2024 - 09h00min