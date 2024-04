Dos 350 expositores da 24ª Feira das Indústrias de Sarandi (Feisa), que começou nesta sexta-feira (26), 40 pertencem ao pavilhão da agricultura familiar, espaço onde ficam artesãos e agroindústrias que baseiam sua produção com alimentos cultivados no norte gaúcho. Até 1º de maio, a expectativa é aumentar as vendas em pelo menos 50%, estimam os produtores. O acréscimo tem a ver com os lucros obtidos em um mês comum.