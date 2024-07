A segunda temporada do quadro Mapa Destemperados, dentro do Baita Sábado, da RBS TV, está desbravando a gastronomia do Rio Grande do Sul desde o início do mês de junho. Neste sábado, a partir das 14h30min, Diogo Carvalho apresenta o que Passo Fundo tem de melhor quando o assunto é comida.