Entre as estratégias para manter o corpo aquecido, há quem não dispense a ajuda de refeições como sopas, feijoadas, massas e fondues, acompanhadas de um café ou de vinhos. Passo Fundo, no norte do Estado, oferece inúmeras opções de restaurantes e cafeterias que oferecem menus clássicos e adaptações de pratos de outras temporadas.