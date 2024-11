A Estação Gastronômica da Gare em Passo Fundo, no norte gaúcho, recebeu nesta quarta-feira (27) a abertura do Festival Tio Mena de Bandoneon. Neste ano, o evento homenageia os cem anos de Plínio Mena Barreto do Amaral, conhecido como Tio Mena, idealizador do encontro.