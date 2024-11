Nas telonas Notícia

Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 13 de novembro

"Ainda Estou Aqui", "Operação Natal", "Não Solte!", e "Arca de Noé" são as estreias da semana. Sócios do Clube do Assinante têm desconto de 50% nos ingressos

