Após dois anos de hiato, a Feira do Livro de Passo Fundo, no norte gaúcho, voltou a reunir amantes da literatura e escritores, oferecendo uma programação vibrante e diversificada. O evento, que teve início na semana passada e se encerra neste domingo (27), foi realizado no Espaço Roseli Doleski Pretto, onde estão localizados importantes equipamentos culturais da cidade, como o Teatro Múcio de Castro e a Biblioteca Municipal.