O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS) e o Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar) movimentaram a quarta-feira (25) com a segunda edição de A Noite dos Museus. Os encontros ocorreram no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF), no norte gaúcho.