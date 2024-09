A Cooperativa Mista São Luiz (Coopermil) de Santa Rosa, na Região Noroeste, realiza a segunda edição do concurso de fotografias. Podem participar da disputa associados e colaboradores da Coopermil. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro e são gratuitas. Ao final, as melhores fotos vão estampar a campanha de aniversário da cooperativa.