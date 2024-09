A 75 quilômetros de Passo Fundo está a Vila Evangelista, distrito pertencente ao município de Casca, no norte gaúcho. As primeiras famílias começaram a se estabelecer no local no início de 1892, com a fundação da Colônia de Guaporé. Cerca de 1.600 habitantes vivem no distrito que abriga a vila histórica e que conta com pouco mais de 100 moradores no perímetro urbano.