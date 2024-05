O grupo folclórico Andarilhos do Sul, de Passo Fundo, se prepara para levar as danças e músicas típicas do Rio Grande do Sul para a Europa. Dos 30 participantes, 16 membros devem embarcar em 13 de junho para Montenegro, na região dos Bálcãs. A partir do dia 20, o destino é o país vizinho, Bósnia-Herzegovina.